Vor einem Mädchen onaniert : Polizei sucht in Hochdahl einen Sexualstraftäter

Der Polizei liegen bisher noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des Sexualstraftäters vor. Foto: dpa/Jens Wolf

Erkrath Ein unbekannter Mann zeigte sich am Montag, 1. April, gegen 14.20 Uhr einem fünfjährigen Kind in schamverletzender Weise. Die Tat ereignete sich an der Willbecker Straße in Hochdahl. Der Unbekannte, der vor dem Mädchen sexuelle Handlungen an sich selber vornahm, sprach das Kind dabei auch an und forderte es auf, Stillschweigen über das Erlebte zu bewahren. Der Täter wurde aber vor der Tat von Zeugen beobachtet und wird wie folgt beschrieben: Circa 25 bis 35 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken