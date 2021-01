Autoklau in Erkrath : Schwarzer Skoda verschwindet spurlos

Autoklau in Erkrath

In Erkrath-Hochdahl wurde ein Auto mit dem amtlichen Kennzeichen D-DG 2018 gestohlen.

Erkrath Quasi über Nacht ist in Erkrath ein schwarzer Skoda verschwunden. Offensichtlich haben Diebe ihn gestohlen. Die Polizei ermittelt und ist auf der Suche nach Zeugen, die im Fall mit sachdienlichen Hinweisen behilflich sind.

Wie die Polizei jetzt berichtete, ist es im Erkrather Stadtteil Hochdahl zwischen dem 2. Weihnachtsfeiertag und Donnerstag, 7. Januar, zu einem Autodiebstahl gekommen. In dieser Zeit verschwand von einem Parkplatz am Hauschildweg in Hochdahl ein gegenüber des Hauses Nummer 9 verschlossen geparkter PKW Skoda Octavia.