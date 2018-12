Erkrath : Polizei schnappt Tankstellenräuber

Zeugen verhalfen der Polizei zu ihrem Fahndungserfolg. Foto: Michael Scholten

Erkrath (arue) Die Polizei hat am Donnerstag in Hochdahl vier verhinderte Tankstellenräuber festgenommen. Gegen 20.55 Uhr hatten drei maskierte und mit einer Schusswaffe sowie einem Baseballschläger bewaffnete Männer versucht, in die Innenräume einer Tankstelle an der Schimmelbuschstraße in Hochdahl zu gelangen.

Dies misslang jedoch, da die Angestellte zu diesem Zeitpunkt die Räumlichkeiten kurz verlassen und aus diesem Grund die Eingangstür verschlossen hatte. Als die Täter dies bemerkten, ergriffen sie die Flucht.

Aufmerksame Zeugen beobachteten, wie sich die drei Maskierten anschließend in einen schwarzen Opel Zafira setzten, der von einer weiteren männlichen Person gefahren wurde und sich mit diesem von der Örtlichkeit entfernten. Sie informierten daraufhin umgehend die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung und mit Hilfe der detaillierten Zeugenaussagen gelang es den Beamten, das Fluchtfahrzeug an der Eisenstraße in Hochdahl festzustellen und die vier Insassen im Alter von 17, 18 und 19 Jahren festzunehmen.