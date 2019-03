Erkrath: Polizei nimmt drei brutale Einbrecher fest

Erkrath Brutal gingen drei Jugendliche vor, die am Sonntag einen Kiosk überfielen: Sie schlugen sofort zu.

(arue) Die Polizei hat drei Jugendliche festgenommen, die am Sonntag einen Kiosk überfallen haben. Wie die Kreispolizei berichtet, betraten gegen 19.40 Uhr drei vermummte Jugendliche einen Kiosk an der Beckhauser Straße in Hochdahl.