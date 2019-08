Nach Großbrand im Kindergarten : Polizei findet Hinweise auf Einbruch und Brandstiftung

Erkrath Seit Tagen ermittelt die Polizei rund um einen Großbrand an einer Kita in Erkrath. Nun gibt es erste Ergebnisse: Demnach handelt es sich wohl um Brandstiftung und es gibt Hinweise auf zwei Tatverdächtige.

Am Montagmorgen war die vom Einsturz gefährdete Brandruine des Kindergartens in Erkrath ausreichend abgekühlt und gesundheitsgefährdende Brandgase konnten nicht mehr nachgewiesen werden. Seitdem laufen die schwierigen und mehrere Tage andauernden Untersuchungen der Experten vom Kriminalkommissariat 11 in Mettmann, zusammen mit einem amtlichen Brandsachverständigen. Auf der Suche nach Hinweisen zur Brandursache wurden Schutt und Asche komplett durchwühlt und nach Beweisen durchsucht.