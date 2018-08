Erkrath: Polizei fängt Galloway-Kälber ein

Erkrath (arue) Diese Feststellung ist der Kreispolizei Mettmann wichtig: „Um allen unpassenden Wortspielen vorzubeugen, sei eines klargestellt: Bullen waren nicht dabei“, schreibt sie in einer Pressemitteilung.

Vielmehr waren es vier frei laufende Kälber. Anrufer hatten am Dienstagmorgen um 8.27 Uhr gemeldet, dass die Tiere in Hochdahl unterwegs waren. Dort wurden sie unweit des Hochdahler Marktes in Nähe des Seniorenheimes an der Sedentaler Straße gesichtet. Es bestand die Gefahr, dass die Tiere auf ihrem weiteren Weg unkontrolliert über die befahrenen Straßen des Ortsteils laufen könnten.