Tatort ist Hochdahl : Polizei bittet um Hinweise zu Rucksack-Räuber

Erkrath Im Juni 2022 war einem 24-Jährigen an einer Bushaltestelle ein Sportrucksack von einem Unbekannten entrissen worden. Jetzt wird mit einem Phantombild nach dem Mann gesucht.

Wie die Kreispolizeibehörde bereits berichtete, ist am Montagnachmittag (13. Juni 2022) einem 24-jährigen Erkrather an der Bushaltestelle Trills an der Sedentaler Straße in Hochdahl der Rucksack entrissen worden. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Wuppertal wendet sich die Polizei nun mit einem Phantombild (Foto-Montage) des Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit und erhofft sich hierdurch neue Hinweise auf den nach wie vor noch unbekannten Täter. Beschreibung: circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, dunkle Hautfarbe, schwarze Koteletten sowie kurzes schwarzes Zöpfchen am Hinterkopf, leicht korpulent, 20 bis 40 Jahre alt, zur Tatzeit bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer knielangen Hose und Sneakern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter der Rufnummer 02104 94806450 entgegen.