Erkrath : Stadtweiher: Politiker fordern mehr Informationen für Bürger

Der Wasserstand des Stadtweihers Hochdahl geht seit einiger Zeit stark zurück. Foto: CDU-Fraktion Erkrath. Foto: CDU-Fraktion Erkrath

Erkrath Die Erkrather sollen vermehrt über den aktuellen Stand sowie die künftigen Maßnahmen an dem Gewässer unterrichtet werden.

Die Situation am Stadtweiher Hochdahl schlägt weiter hohe Wellen. Am Dienstag waren viele Bürger enttäuscht worden, da sie sich bei der Sitzung des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr (PlUV) Neuigkeiten zur Sanierung des Stadtweiher erhofft hatten – dies stand jedoch nicht als Tagesordnungspunkt auf dem Programm (wir berichteten). Es war lediglich ein Bericht der Verwaltung geplant, der später am Abend erfolgte, als viele Interessierte schon wieder gegangen waren, nicht ohne zuvor ihren Unmut zu äußern.

Die Fraktionen von SPD, BmU, Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat bekräftigen nun in Pressemitteilungen den „im Planungsausschuss vorgetragenen Wunsch, dass die am 12. September vorgesehene Sitzung des ASW im Bürgerhaus stattfinden möge, um dem Anliegerinteresse der Anwohner des Stadtweihers zu entsprechen, an den Beratungen zum Thema Stadtweihersanierung ortsnah teilnehmen zu können“.

Gleichzeitig bitten sie die Verwaltung um eine umfassende Darstellung der Untersuchungen, unter anderem „zum offenbaren Versiegen des Sedentaler Baches“ und „zur Einschätzung der Sanierungsalternativen“. Ferner beantragen die Fraktionen, dass die Gutachten „zusammen mit den Artenschutzuntersuchungsergebnissen in einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie für Planung, Umwelt und Verkehr im Bürgerhaus vorgestellt werden, der eine Ortsbegehung am Sedentaler Bach in der Willbeck und am Stadtweiher vorausgehen soll“.