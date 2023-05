Hoher Bedarf in Hochdahl Politik will Kunstrasen für Sportplatz Rankestraße

Einstimmig hat die Politik die Stadtverwaltung beauftragt, die Umwandlung des Schulsportplatzes an der Rankestraße von Natur- auf Kunstrasen zu prüfen. Dadurch könne die Fläche ohne pflegebedingte Einschränkungen ganzjährig bespielt werden und die Vereine könnten ihr Training ausbauen. Das sei auch dringend nötig, sagte ein Vertreter von Rhenania Hochdahl im Ausschuss für Kultur und Sport: „Die Kapazitäten an der Grünstraße sind ausgeschöpft. Von unseren 23 Jugendmannschaften nutzen elf die Rankestraße. Wir haben derzeit aber einen sehr großen Zulauf an Jugendlichen, die ebenfalls zum Zug kommen sollen.“ Parallel zum Rasentausch wurde von Politik und Verwaltung erwogen, aus der umlaufenden roten Aschenfläche für Läufer eine Kunststoffbahn (Tartan) zu machen. Die sei geboten, weil Partikel der Aschenbahn den Kunstrasen auf Dauer verschmutzen würden, wie Dezernent Michael Pfleging zu bedenken gab. Die Umwandlung müsse vernünftig angepackt werden, um nicht in fünf oder sechs Jahren nachbessern zu müssen.