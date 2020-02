Politik will Kontrapunkt zu steigenden Mietpreisen setzen : Erkrath will für bezahlbaren Wohnraum sorgen

Erkrath Um Wohn-Engpässen entgegen zu wirken, soll eine gemeinnützige kommunale Wohnungsbaugesellschaft gegründet werden.

Wegen niedriger Zinsen sowie steigender Mieten und Grundstückspreisen wird bezahlbarer Wohnraum knapp. Vor allem in Großstädten wie Düsseldorf finden Menschen mit geringem Einkommen schwer eine Wohnung und müssen deshalb ins Umland ausweichen. Deshalb stehen in Erkrath inzwischen potenzielle Mieter Schlange bei Wohnungsbesichtigungen. Obwohl der Bedarf steigt, sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich weniger Sozialwohnungen gebaut worden, während immer mehr ältere Objekte aus der Preisbindung herausfallen. „Was in Erkrath fehlt, sind bezahlbare Wohnungen“, brachte es Grünen-Politiker Reinhard Knitsch in der jüngsten Ratssitzun auf den Punktg.

„Die Formulierung kommt mir sehr bekannt vor und ich könnte wetten, dass sie aus einem früheren SPD-Antrag übernommen wurde“, sagte SPD-Fraktionschef Detlef Ehlert, der deswegen der Begründung „eindeutig“ zustimmte. Als Beispiel nannte er die österreichische Metropole Wien, die als Leuchtturm für erfolgreichen kommunalen Wohnungsbau gilt. Jedoch: „Die enormen Vorlaufkosten sind ein Riesenproblem“, sagte Ehlert. „Sie werden kein Personal finden, das ein tragfähiges Konzept erarbeitet und für die Gründung zur Verfügung steht. Und dann noch bis zum 30. Juni, das ist absurd“. Der Antrag von Hans-Jürgen Rieder sei auf längere Sicht zwar vernünftig, sollte aber nicht vom Rat beschlossen werden, der in dieser Zusammensetzung nur noch bis zu Kommunalwahl im September bestehe. Rieder nahm daher die genannte Frist bis zum 30.6. zurück. Andere sahen es ähnlich: „Der Vorschlag zielt in die richtige Richtung“, sagte Reinhard Knitsch, „man sollte das mal in Erwägung ziehen“. Es gebe in Erkrath eine ganze Menge Innenbereichsflächen, wo eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft tätig werden könne, zum Beispiel den Sportplatz Gink, die ehemalige Förderschule, das ehemalige Flüchtlingsheim an der Freiheitstraße oder Kemperdick. „Jetzt wäre zu prüfen, ob das für eine Stadt in der Größenordnung von Erkrath möglich ist“, so Knitsch. CDU und FDP sahen die Idee von „Links“ naturgemäß kritisch („Bürgern, die eine Wohnung suchen, ist es egal, wer sie gebaut hat“ – Wolfgang Jöbges), doch da Hans-Jürgen Rieder auch die BmU auf seiner Seite hatte, wurde seinem Antrag mehrheitlich zugestimmt. Die Verwaltung muss nun die Möglichkeiten prüfen und ein Konzept erstellen lassen.