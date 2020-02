Pläne existieren längst : Politik möchte die Buslinie 786 stärken

Haans SPD will Pläne für eine veränderte Strecke der 786 am Krankenhaus vorbei über die Landstraße nach Gruiten verwirklichen. Foto: Kplus-Gruppe

Erkrath Erkrather wünschen sich seit langem einen besseren Anschluss an das Haaner Krankenhaus.

Für eine neue Linienführung der Buslinie 786 in Haan setzt sich der SPD-ÖPNV-Experte Jörg Dürr ein. „Vor dem Hintergrund von Bestrebungen in Erkrath, die Fahrstrecke der 786 im Bereich der oberen Willbeck zu verändern und zugleich an die S-Bahn Haltestelle Millrath anzuschließen, könnten wir die schon lange existierenden Pläne für eine teilweise veränderte Strecke der 786 in Haan am Krankenhaus vorbei über die Landstraße und die Polnische Mütze nach Gruiten verwirklichen“, erläuterte der SPD-Fraktionsvize.

Seit geraumer Zeit kenne er den Wunsch aus Erkrath, einen besseren Anschluss an das Haaner Krankenhaus zu bekommen. Gleichzeitig würden die nordwestlichen Stadtteile von Haan sowie das Industriegebiet Haan-Ost an die S-Bahn angeschlossen. „Das wäre eine klassische Win-Win-Situation, würde die Buslinie SB 50 entlasten und den ÖPNV in Haan attraktiver machen“, ist Jörg Dürr überzeugt. Darüber hinaus könnte die Streckenführung der verspätungsanfälligen Linie 784 zwischen Nordstraße und Bergische Straße gestrafft werden, ohne das Gebiet an der Landstraße vom ÖPNV abzukoppeln.

Der Ortsbus O 1 könnte von der heutigen Endhaltestelle der Linie 786 (Bettina-von-Arnim-Straße) in Kombination mit der Linie 792 als Ortsbus und Zubringer für die über Haan hinausgehenden Busse 742, 784, 786 und SB 50 dienen sowie gleichzeitig die südlichen Stadtteile zielgenauer als bisher an die S-Bahnlinie 1 an Solingen-Vogelpark anschließen.

Die Pläne für die Verbesserung des Haaner Liniennetzes wurden in einer interfraktionellen Runde schon vor längerer Zeit entwickelt. Die Rheinbahn hatte gebeten, sie aber erst nach Abschluss der Bauarbeiten an der Autobahnanschlusstelle Haan-Ost und der Polnischen Mütze intensiver zu erörtern. „Dieser Zeitpunkt ist nun gekommen und wird durch die Initiative aus der Nachbarstadt unterstützt“, so Jörg Dürr. Der Vorschlag der Erkrather SPD zur Veränderung der 786-Route im Bereich Willbeck soll im ÖPNV-Ausschuss des Kreises am 13. Februar angesprochen werden. Der Unterausschuss ÖPNV des Haaner Rates tagt am 2. März. Dürr hofft, dass es im Zusammenwirken aller gelingt, den ÖPNV attraktiver zu gestalten und damit mehr Autofahrer zum Umsteigen auf Busse und Bahnen zu bewegen.

(dts)