Integration in Erkrath Politik will an Wuchergebühren festhalten

Die Grünen haben daher die Rücknahme der neuen Satzung beantragt. Alles andere sei unangemessen, unfair und am Ende auch integrationsfeindlich, da es keine Anreize zur Erwerbstätigkeit von Migranten setze. Die Gebühren müssen sogenannte Selbstzahler, also Flüchtlinge mit eigenem Einkommen (in Erkrath etwa 14 Personen) zahlen, ohne dass dessen Höhe eine Rolle spielt. Da die achtköpfige Familie im Thekhaus die 2400 Euro monatlich (natürlich) nicht selbst stemmen kann, gewährt das Jobcenter eine Aufstockung. Die Familie zahle am Ende also keinen Euro mehr, versicherte SPD-Chef Detlef Ehlert jetzt im Integrationsrat.