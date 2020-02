Hochdahl-Millrath : Politik streitet über Sanierung der Bergstraße

Teures Pflaster: Für die Aufbesserung der Bergstraße gibt die Stadt 285.000 Euro in diesem Jahr und noch einmal 920.000 Euro in 2021 aus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Die Straße sei in befahrbarem Zustand, sagen die Grünen. Da in der benachbarten Schmiedestraße noch die Grundschule Sandheide untergebracht ist, wird Chaos durch eine Großbaustelle befürchtet.

Für die Sanierung der Bergstraße in Hochdahl-Millrath sind 285.000 Euro in 2020 sowie 920.000 Euro in 2021vorgesehen. Die Grünen halten diese Maßnahme zum jetzigen Zeitpunkt für überflüssig und wollen sie bis auf weiteres streichen lassen. „Die Straße ist in befahrbarem Zustand“, fand Peter Knitsch. Da in der benachbarten Schmiedestraße die Schüler der abgebrannten Grundschule Sandheide untergebracht sind, käme die Sanierung jetzt zur Unzeit, so Knitsch: „Wenn da 2021 eine Großbaustelle aufgemacht wird, gibt es Chaos“.