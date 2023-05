Verwaltungsaufwand soll begrenzt werden Politik streitet über Doppelhaushalt

Erkrath · Größter Kritikpunkt war der Zeitpunkt: Wird der Zweijahreshaushalt jetzt eingeführt, gilt er erstmals für 2024 und 2025. Dann stehen aber wieder Kommunalwahlen an. Will die Stadtspitze also bloß die größten Streitthemen aus der öffentlichen Debatte heraushalten?

24.05.2023, 12:34 Uhr

Hat der Kämmerer den Haushalt eingebracht, schließen sich Reden der Ratsparteien und längere Diskussionen über das Zahlenwerk an – in Erkrath künftig nur noch alle zwei Jahre. Foto: Wiegand

Von Thomas Peter

Wie berichtet möchte die Stadtverwaltung die Haushaltsplanung auf einen Doppelhaushalt umstellen. Nun wurde das Thema im Haupt- und Finanzausschuss diskutiert mit dem Ziel, durch positive Beschlussfassung die Rückendeckung der Politik zu erhalten. Zwingend notwendig sei das nicht, wie Bürgermeister Christoph Schultz klarstellte: Nach Gemeindeordnung und KomHVO NRW liege die Kompetenz zur Aufstellung des Haushalts beim Kämmerer, und dieser dürfe auch selbständig eine Umstellung auf Doppelhaushalt vornehmen.