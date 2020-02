Breitbandausbau in Erkrath : Politik mahnt beim schnellen Internet mehr Tempo an

Erkrath BmU-Fraktion stellt Antrag auf Fördermittel. Stadt hätte kein Interesse an staatlicher Unterstützung. Eine Mehrheit lehnte im Rat diesen Vorstoß jedoch ab.

Über den Fortschritt des Breitbandausbaus in Erkrath gab es am Dienstag eine ausgiebige Diskussion im Stadtrat. Der BmU-Fraktion geht es nicht schnell genug und sie haben einen Antrag auf Inanspruchnahme von Fördermöglichkeiten gestellt. Nach Absprache mit der Stadtwerke Erkrath GmbH sieht die Verwaltung die Förderprogramme des Bundesministeriums kritisch. Geschäftsführer Gregor Jeken stellte die Strategie der Stadtwerke für den Glasfaserausbau dar. „Wir sind 2017 ins IT-Geschäft eingestiegen und haben einen Businessplan aufgestellt, um die gesamte Stadt mit Glasfaser zu versorgen“, erklärte Jeken.

Nach einer Prioritätenliste seien zuerst die Gewerbebetriebe in Unterfeldhaus und die Gebäude der Stadtverwaltung, dann die weiterführenden Schulen angeschlossen worden. Der Anschluss der Grundschulen erfolge derzeit sukzessive. Seit Mitte vorigen Jahres können auch Privatkunden in allen drei Stadtteilen Breitbandanschlüsse bekommen. Das funktioniert so, dass Haushalte auf einer interaktiven Karte ihr Interesse an einem Glasfaseranschluss vermerken können. Melden sich genug Kunden, fangen die Stadtwerke dort an zu bauen. Inzwischen sind bereits etwa 550 Privatkunden angeschlossen. „Natürlich beschränkt sich das Angebot auf die Haupt-Siedlungsflächen, wo wir mit wenig Aufwand und kurzen Strecken viele Haushalte erreichen“, räumt Gregor Jeken ein. Entlegene Orte wie Höfe in den Außenbereichen bleiben zunächst außen vor.