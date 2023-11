Betreuung in Erkrath Politik drängt auf Lösung von Personalnotstand in Kitas

(RP) Berufstätige Eltern am Rande des Nervenzusammenbruchs, weil die Kita mal wieder nur reduzierte Öffnungszeiten anbieten kann – die Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen will die Personalsituation in den Erkrather Kindertagesstätten thematisieren. Für den Jugendhilfeausschuss, der am 16. November um 17 Uhr in der Stadthalle an der Neanderstraße tagt, hat sie die Einladung einer Vertreterin des Landesjugendamtes beantragt, um über Möglichkeiten zu diskutieren, wie dem Fachkräftemangel in den Einrichtungen begegnet werden kann.