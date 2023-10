Wichtige Funktion Beleuchtung für Calisthenics-Anlage ist beschlossene Sache

Auf der noch recht neuen, kostenlos nutzbaren Calisthenics-Anlage am Hochdahler Stadtweiher kann in den Abendstunden (bis 21 Uhr) bald mit Beleuchtung trainiert werden. Das hat die Politik jetzt auf einen Bürgerantrag hin beschlossen, einstimmig sogar. Widerspruch wäre auch schwer gewesen: Der Antragsteller, ein gemütvoller, engagierter Herr, war selbst im Ausschuss und nannte sehr gute, jedermann einleuchtende Gründe für sein Anliegen. Er hatte auch noch einen jungen Hochdahler mitgebracht, der regelmäßig in einer Gruppe dort trainiert, die es bereits zu Instagram-Ruhm gebracht hat, und sich erweiterte Übungszeiten während der dunklen Jahreszeit wünschte, ähnlich dem städtischen Angebot zum Flutlicht-Laufen in den Stadien. Der Antragsteller, der täglich seinen Hund im Umfeld der Anlage ausführt, betrachtete sie anfangs mit Skepsis, da ihr Bäume zum Opfer gefallen waren, dann aber mit wachsender Zustimmung.