Politik in Erkrath : Politik am Monatsende die Liste der Gemeinheiten

Im Rathaus von Erkrath sind Verwaltung und externe Finanzexperten zurzeit auf der Jagd nach Sparvorschlägen für den städtischen Etat. Denn allein in diesem Haushaltsjahr kommt ein Defizit von mindestens vier Millionen Euro hinzu. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

ERKRATH Der Stadtrat weist den Einspruch der Grünen in puncto Bürgerbeteiligung zurück. Jetzt soll am 27. September entschieden werden, ob die Bürger mitdiskutieren.

Die Stadt muss ihren Haushalt in Ordnung bringen. Die Beratungsgesellschaft PwC Deutschland wird dem Haupt- und Finanzausschuss am 27. September einen Bericht mit Sparvorschlägen vorlegen, die die Experten gemeinsam mit der Stadtverwaltung erarbeitet haben. Die Grünen drängen darauf, die Bürger in einer Abendveranstaltung mitdiskutieren zu lassen. Jedoch wurde die Entscheidung darüber in der bislang letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, HFA, vertagt, und zwar genau auf den Termin jener Sitzung, in der die Ergebnisse präsentiert werden sollen. Gegen diesen Vertagungsbeschluss haben die Erkrather Grünen deshalb Einspruch eingelegt. Im Rat musste der Wunsch nach einem Informationsabend für Bürger also noch einmal diskutiert werden.

Um es kurz zu machen: Der Einspruch der Grünen wurde mehrheitlich zurückgewiesen. Das lag nicht nur an den verhärteten Fronten zwischen den Fraktionen, sondern auch an einem Missverständnis, das die Verwaltung selbst verursacht hatte. In einer Vorlage hieß es nämlich, am 27. September sollten „die ersten konkreten Maßnahmen zur Entscheidung vorgelegt werden“. Verständlich, dass die Grünen es für „eine Farce“ halten, wenn Bürger erst angehört werden würden, nachdem die Beschlüsse längst getroffen wurden. Wie Kämmerer Thorsten Schmitz jedoch während der Ratssitzung aufklärte, sei der Satz missverständlich gewesen. Man habe keinerlei Beschlussfassung in jener Sitzung vorgesehen. „Die Vorstellung von PwC – und auch von uns – ist die, dass Sie sich am 27. September ein Bild machen und dann das weitere Verfahren lenken sollen“, sagte Kämmerer Schmitz. Vorher gebe auch es für die Bürger nichts zu diskutieren, denn niemand kenne den Bericht der Beratungsfirma.

Info Konsolidierung ohne Steuer-Erhöhungen Langfristig soll das Haushaltssicherungskonzept die Stadtfinanzen in Ordnung bringen und ab 2025 ausgeglichene Haushalte ermöglichen. Dabei soll möglichst auf Steuererhöhungen verzichtet werden.