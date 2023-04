Kriminalität in Erkrath Plötzlich klappte ein Messer auf – Handy-Raub

Gegen 16.15 Uhr hielt sich ein 14-Jähriger auf der Professor-Sudhoff-Straße in Höhe des S-Bahnhofs auf. Zunächst sei er von einem Jugendlichen in ein Gespräch verwickelt worden. Plötzlich aber sei er aufgefordert worden, das Mobiltelefon auszuhändigen. Als sich der 14-Jährige weigerte, habe der Tatverdächtige ein Klappmesser aus seinem Hosenbund gezogen und es aufgeklappt. Aus Angst habe der 14-Jährige deshalb sein Handy, ein Apple iPhone 12 mini im Wert von rund 400 Euro, an den Unbekannten übergeben. Dieser floh samt Beute zu Fuß in Richtung Hildener Straße. Der Beraubte lief nach Hause und berichtete seinen Eltern über die Tat. Diese erstatteten Strafanzeige. Für eine Täterfahndung war es da schon zu spät, so die Polizei.