Planetarium in Erkrath Flirt von Venus und Jupiter bringt Erkrather ins Grübeln

Zwei helle Punkte am sternenklaren Nachthimmel haben in den zurückliegenden Tagen offenbar zahlreiche Erkrather beunruhigt. Rolf Werder von der Sternwarte Neanderhöhe sagt: „Bei mir hat eine Handvoll Menschen angerufen und gefragt, was denn da am Himmel zu sehen ist.“ Auch in sozialen Medien wurde diskutiert, ob Aliens im Anflug seien. Werder: „Ich konnte alle Anrufer beruhigen. Am Himmel waren die beiden Planeten Venus und Jupiter zu sehen.“