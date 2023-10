Besonderer Besuch Pferde helfen beim Heimischwerden

Emmanuel (23) aus Ghana hat in seiner Heimat in der Bauplanung gearbeitet und will in Deutschland wieder in seinen Beruf. Faisal möchte nach dem Hauptabschluss noch einen höheren Schulabschluss machen, um in die Fußstapfen seiner Eltern zu treten, die beide Ärzte sind. Omid würde gerne Erzieher werden und in einem Kindergarten arbeiten. Da ihm die Arbeit mit Kindern und Tieren Spaß macht, kann er sich gut vorstellen, dem Verein „Seniorpferde aktiv mit Kindern“ künftig ehrenamtlich bei Aktionen zu helfen. Ganz uneigennützig ist das nicht, denn als Ehrenamtler kann er seinem neuen Kumpel Monty öfter nah sein.