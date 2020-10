Kostenpflichtiger Inhalt: Bibelkurse in Hochdahl wieder gestartet : Sind Adam und Eva an allem schuld?

Pfarrer Ludwin Seiwert leitet die Bibelkurse der Katholischen Kirchengemeinde Hochdahl. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Was genau steht in der Bibel? Beim ersten Bibelkursus nach langer Corona-Pause sprach Pfarrer Ludwin Seiwert in der Gemeinde Hochdahl über die Bedeutung hinter der Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies.