Hochdahl Pfarrer kündigt Rückzug an

Info

Bevor er im Oktober 2010 in Hochdahl antrat, war Christoph Biskupek 13 Jahre lang Pfarrvikar von St. Aposteln in Köln. Seine Kölner Gemeinde hatte ihn ungern ziehen lassen und mehr als tausend Unterschriften gesammelt vergeblich. Vor allem der von ihm geliebten Kirchenmusik hatte Biskupek in Köln wieder eine herausragende Bedeutung verschafft.