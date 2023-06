Runder Geburtstag in Erkrath Royal Rangers seit 20 Jahren „Allzeit bereit“

„Als wir den Stamm vor 20 Jahren in Erkrath gegründet haben, hätte ich mir nie träumen lassen, wie groß das Ganze einmal wird“, sagt Michael Bader, der die Arbeit von Anfang an begleitete. Inzwischen treffen sich jede Woche über 400 Kinder und Jugendliche zwischen vier und 18 Jahren bei den Royal Rangers. Der Erkrather Stamm 326 ist einer von 427 Stämmen in ganz Deutschland mit mittlerweile über 25.000 aktiven Pfadfindern. Für Michael Bader war es auch aus anderem Anlass ein besonderer Tag. Er übergab die Hauptstammleitung nach 15 Jahren an Johannes Schubert, bleibt den Pfadfindern aber weiter als Mitarbeiter erhalten.