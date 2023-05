Angebot in Erkrath Pedelec-Training hilft älteren Radlern auf die Spur

„Nach dem Training waren alle Pedelec-Profis, die sehr viel gelernt und für die aktive Teilnahme am Straßenverkehr eine Portion Sicherheit gewonnen haben. Man kann nur hoffen das sich das Risiko ein wenig reduziert hat“, bilanziert Timo Kremerius. Nach der erfolgreichen Premiere bietet der Seniorenrat nun am Samstag, 3. Juni, ein weiteres Training auf dem Parkplatz des Toni-Turek-Stadions an, von 10 bis 14 Uhr. Interessierte melden sich per E-Mail an Seniorenratsmitglied Harald Siebert (siebert-erkrath@t-online.de) an.