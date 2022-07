Beliebter Treff in Millrath : Patchwork-Liebe hört niemals auf

Erkrath Schöne Stoffe machen glücklich, sagt Christina Richter. Am Wochenende öffnete sie für eine Ausstellung.

Seit mehr als 25 Jahren können zwei Erkratherinnen nicht von Quilts und Patchwork-Technik lassen. Am Wochenende wollen Christina Richter und Ingrid Gröbe die Chance nutzen, um Kundinnen und Kunden in das Reich der Farben und Formen einzuführen. Davon gab es in der Ausstellung an der Alten Kölner Straße 11 jede Menge zu sehen. „Auch bei uns steht Desinfektionsmittel immer bereit. Durch die Größe meines Geschäftes ist Abstand immer möglich. Und das Wetter wird mitspielen, es kann sich im Freien aufgehalten werden“, so wirbt Christina Richter für ihre Patchwork-Ausstellung, die sie gerade gemeinsam mit Ingrid Gröbe vorbereitet. Zu den regelmäßigen Veranstaltungen kämen nicht nur Gleichgesinnte, sondern ganz im Gegenteil auch viele Besucher, die selbst nicht nähen können. Umso mehr schätzen sie die handgefertigten Unikate, die teilweise auch gekauft werden können. Patchwork könne eben süchtig machen, sagt Christian Richter, und ergänzt: „Wir brauchen immer Stoff. Wir hängen sozusagen an der Nadel.“ Die Ergebnisse gibt es am kommenden Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juli, jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Alte Kölner Straße 11 in Millrath zu sehen. Interessierte sind eingeladen, in gemütlicher Atmosphäre zu plaudern, zu betrachten und im Garten spazieren zu gehen