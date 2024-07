Geistiges Leben in Erkrath Pastor Scharnowski ist jetzt im Ruhestand

Wechsel an der Spitze der evangelisch-freikirchlichen Treffpunkt-Leben-Gemeinde Erkrath: Pastor Martin Scharnowski ist nach 33 Jahren im Ruhestand, der Abschieds- und Aussegnungsgottesdienst fand am Wochenende in den Gemeinderäumen in der Heinrich-Hertz-Straße 25 in Unterfeldhaus statt. Marc Stosberg, seit 23 Jahren einer der Pastoren der Treffpunkt Leben-Gemeinde in Erkrath, hatte bereits Anfang vergangenen Jahres die Funktion des Leitenden Pastors übernommen.