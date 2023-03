Vergünstigungen in Erkrath Mehr gesellschaftliche Teilhabe mit dem Erkrath-Pass

Der Erkrath-Pass kann mit Leistungsbescheid per E-Mail via sarah.mollberg@erkrath.de oder beim Fachbereich Soziales, Klinkerweg 7-9, Zimmer 002A beantragt werden. Die Karte ist leistungsgebunden, ein Jahr lang gültig und gilt nur in Verbindung mit einem Lichtbildausweis. Empfänger von Arbeitslosen- oder Bürgergeld beantragen die Karte im Jobcenter ME-aktiv.