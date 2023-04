Freizeitgestaltung in Erkrath Osterservice und Ferienprogramm in der Stadtbücherei

(RP/hup) Auch die Stadtbücherei legt eine Osterpause ein. Die beiden Standorte sind daher an den Feiertagen Karfreitag und Ostermontag nicht zu erreichen. Die Bücherei im Bürgerhaus Hochdahl bleibt zudem am Samstag, 8. April, geschlossen. Wer nicht auf Bücher oder Hörbücher verzichten möchte, kann die gewünschten Medien vorab bestellen beziehungsweise reservieren und vom Bücherei-Team in den jeweiligen Ausleihstationen in Alt-Erkrath oder Hochdahl zur Abholung über die Feiertage hinterlegen lassen. Die Ausleihstation am Kaiserhof in Alt-Erkrath hält darüber hinaus einen Mix an weiteren ausgesuchten Medien zur spontanen, sofortigen Ausleihe bereit.