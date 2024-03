Geistiges Leben in Erkrath Bibel-Podcast: Ostern für die Ohren

Was, wie man sich im dazugehörigen Podcast überzeugen kann, auf keinen Fall fehlt, sind die für Seiwert typischen, hinterfragenden Gedankenschleifen. Beispiel: Es ist schon ein Kreuz mit dem Kreuz, das in jeder katholischen und in jeder evangelischen Kirche zu finden ist. Das Kreuz erinnert an den Karfreitag – den Tag, an dem Jesus gestorben ist. Ein wichtiges Ereignis, zweifellos, dennoch hat Seiwert Bedenken, ob das Kreuz das richtige Zeichen ist: „Es zeigt ja einen winzigen Ausschnitt aus dem Leben Jesu – seinen Tod. Viel wichtiger wäre mir ein Jesusbild, wo man den lebenden Jesus sieht, wo man erkennen kann: Was war ihm wichtig, wofür hat er sich eingesetzt, was war sein Programm. Das kann man aus dem Kreuz nicht erkennen.“ Macht nachdenklich. Gut, dass es die Podcasts zum Wiederhören gibt.