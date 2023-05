Leben in Erkrath Ordnungscoach Dagmar Nürnberg bändigt die Foto-Flut

Immer mehr, immer alles neu. Unsere Gesellschaft ist geprägt von Massenkonsum. Davon wird das Kaufverhalten, aber auch das Leben von vielen Menschen bestimmt. Dieses Konsumverhalten hat jedoch eine Menge Nachteile. Überfüllte Kleiderschränke, zugestellte Wohnungen, Datenchaos auf den Computern und Smartphones. Von Ordnungscoachs haben viele schon gehört. Das sind Experten, die in Blog-Beiträgen und Kurzvideos erklären, wie man wieder Ordnung in seinen Kleiderschrank, in seine Wohnungseinrichtung und damit auch in sein Leben bringen kann. Was Dagmar Nürnberg tut, ist jedoch bisher einzigartig in Deutschland. Denn die Erkratherin ist Foto-Ordnungscoach.