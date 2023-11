Erkrath will ein Zeichen setzen Orange Day und Hilfe aus der Tüte

Dafür werden zwei Fahnen sowie ein Banner in der Farbe Orange mit dem Aufdruck „Wir sagen Nein! Zu Gewalt gegen Frauen!“ gehisst und aufgestellt. Zudem sind die Gäste eingeladen, sich mit eigenen orangefarbenen Kleidungsstücke sowie begleitenden Beiträgen in den sozialen Medien unter #orangeday zu beteiligen. Der jährliche Orange Day findet immer am 25. November statt und ist ein Gedenk- und Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen. Die Farbe Orange gilt seit 1991 als Symbol für eine Zukunft ohne Gewalt im Rahmen der UN-Kampagne „Orange the world“.