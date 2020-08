Kommunalwahl in Erkrath : Erkrath-O-Mat hilft bei Wahlentscheidung

Kommunalwahl in Erkrath

Welche Partei steht mir am nächsten? Mit Hilfe des Erkrath-O-Maten können Bürger der Beantwortung dieser Kernfrage im Vorfeld der Kommunalwahl näher kommen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Zum bereits bekannten bundesweiten Wahl-O-Mat gibt es jetzt erstmals auch einen lokalen Ableger mit Informationen über die Positionen der Erkrather Parteien und Wählergemeinschaften. Er kann ab sofort genutzt werden.

Nur noch drei Wochen bis zur Kommunalwahl und noch keine Idee, für welchen lokalen Bewerber man stimmen soll? Der Erkrath-O-Mat soll Unentschlossene motivieren, indem er dabei hilft, herauszufinden, welche Partei oder Wählergemeinschaft den eigenen Meinungen, Haltungen, Prioritäten am nähsten steht.

Es geht soll allerdings nicht um eine konkrete Wahlempfehlung, sondern um Informationen, Tendenzen, um Orientierung gehen. Ein fünfköpfiges Redaktionsteam mit Vertretern aus lokalen Internetforen wie beispielsweise dem „Forum Erkrath“ hat aus mehr als 250 eingesandten Fragen, Anregungen und Eingaben der lokalen Vertretungen von CDU, SPD, BmU, Grünen, FDP, Linke und AfD die insgesamt 30 Thesen formuliert, die eine digitale Entscheidungshilfe bieten sollen. Alle in Erkrath zur Wahl stehenden Parteien haben zur Mitarbeit motivieren werden können. Es könne sich daher niemand benachteiligt fühlen, unterstreichen die Aktiven.

30 Thesen müssen die Erkrather Nutzer also beantworten, bevor sie am Ende erfahren, welche Partei die größten Übereinstimmungen mit ihren Antworten hat. Da wird der Nutzer beispielsweise gefragt, ob der Baubeschluss für die Neanderhöhe aufgehoben werden soll, ob öffentliche Bereiche in der Stadt gründlicher gepflegt und gereinigt werden müssten, ob Erkrath eine Gesamtschule fehlt oder ob Tempo 30 flächendeckend eingeführt werden soll.