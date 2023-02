Wohngebiet in Erkrath Noch kein Zeitplan für Wimmersberg-Quartier

Bürger fragen sich, wie und wann es mit dem Großbauprojekt Wohnquartier Wimmersberg („Düsselterrassen“) an der Schlüterstraße weitergeht. Es soll Alt-Erkrath 700 neue Wohnungen bescheren – ein gewaltiger Zuwachs für den Stadtteil, der auch den Bedarf an Schul- und Kitaplätzen, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten erhöhen wird. Investor Catella, der am Wimmersberg bauen wird, wartet derzeit darauf, dass die Stadt den Bebauungsplan kurzfristig in Kraft setzt. „Die Voraussetzungen dafür sind unseres Erachtens geschaffen“, unterstreicht Catella-Chef Klaus Franken.