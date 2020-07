Kinder- und Jugendarbeit in Erkrath : Der Neue im Kinderhaus Sandheide

Nicolai Zimmermann leitet seit April das Kinderhaus Sandheide. Als nächstes betreut er mit den Kollegen die Ferienprogramme für Kinder bis 14 Jahre, Exkursionen ins Museum oder Schloss Burg inklusive. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Seit April dabei, steht für Nico Zimmermann und sein Team jetzt die Betreuung im Ferienspaß für Kinder bis 14 Jahre an. Zum Angebot zählen auch Exkursionen wie etwa ins Neanderthal Museum oder zu Schloss Burg.

ERKRATH Seit April leitet Nicolai Zimmermann als Nachfolger der zu Jahresbeginn völlig unerwartet verstorbenen Annette Schinnenburg das Kinderhaus Sandheide am Irene-Nett-Weg. „Mein Start hier fiel ja fast mit dem Corona-bedingten Lockdown und der damit verbundenen Einstellung aller Aktivitäten für die Kids zusammen“, resümiert der sympathische Sozialpädagoge seinen „kinderlosen“ Start und erzählt beim Frühstück in der Küche von seiner bisherigen Laufbahn: „Nach dem Studienabschluss 1997 habe ich in meiner Heimatstadt Velbert ein Jugendhaus zusammen mit einer Kollegin aufgebaut, die eine Dreiviertelstelle innehatte, sowie fünf Honorarkräften und einem Berufspraktikanten. Da haben wir ähnliche Strukturen vorgefunden wie hier.“

Info Umfassende Angebote für Kinder bis 14 Jahre Angebot Das Ferienprogramm im Kinderhaus Sandheide richtet sich an Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre. „Wir entdecken den Neandertaler“ läuft von 29. Juni bis 3. Juli, 10 bis 16 Uhr, Besuch des Neanderthal Museums inklusive. „Die Ritter der Sandheide“ läuft von 6. bis 10. Juli, 10 bis 16 Uhr, inkl. Ausflug zu Schloss Burg. Kontakt Kinderhaus Sandheide, Irene-Nett-Weg, Telefon 02104-41871 und via www.erkrath.de/ferienspass, Anmeldung auch telefonisch 0211-24 075126 und per E-Mail an tanja.apfelboeck@erkrath.de.

Weitere Stationen für den inzwischen 50-Jährigen waren eine langjährige Tätigkeit bei der Kirchengemeinde Velbert-Dalbecksbaum sowie zuletzt ein zweijähriges Projekt in der Jugend- und Familienhilfe in Velbert. Nun kehre er also zu seinen Wurzeln, der Kinder- und Jugendarbeit, zurück. „Ich habe hier ein hochmotiviertes und offenes Team vorgefunden, das mich vorbehaltslos aufgenommen hat.“ Die Zeit, als keine Kinder und Jugendlichen kommen durften, „war für den Start, so schlimm Corona und seine Folgen sind, bitte nicht falsch verstehen, wirklich hilfreich für uns. So konnten wir uns in kurzer Zeit so gut kennenlernen, dass ich das Gefühl habe, schon viel länger hier zu sein“, zeigt sich Zimmermann mehr als zufrieden mit seinen ersten drei Monaten. Parallel mit ihm nahm Sozialarbeiterin Ezgi Dilan Agcicekoglu ihre Tätigkeit im Kinderhaus auf.

Auch für die Zusammenarbeit mit Jugend- und Sozialamt, dem Quartiersmanagement Sandheide sowie dem TSV Hochdahl und dem Kollegium der GGS Sandheide hat er nur lobende Worte. So wird das Team in den bevorstehenden Sommerferien zwei Themen-Wochen anbieten (siehe Infobox). „Unsere Kids haben auch für die ‚Linie des Optimismus‘ im Wäldchen hier am Kinderhaus – eine Aktion des TSV Hochdahl, die Mut machen soll, die Corona-Pandemie gemeinsam gut zu überstehen – zahlreiche Steine gestaltet. Leider fand jemand die wohl genauso schön wie wir, denn fast alle sind gestohlen worden.“