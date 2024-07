Artenschutz in Erkrath Manche mögen’s wild – andere weniger

An den Straßen der Stadt wächst es teils recht üppig, was in der Bürgerschaft geteilte Meinungen hervorruft. Während sich die einen über bunte Streublumenwiesen, wogende Grashalme und summende Bienen freuen, empfinden andere dies als ungepflegt und fragen sich, ob der Stadt sämtliche Grünpfleger entlaufen sind. Das sogenannte Straßenbegleitgrün, sprich die Wiesenflächen an und zwischen den Straßen, darf momentan so lange wachsen wie noch nie.