CDU-Treffen in Erkrath Energiekrise und Infrastruktur Themen bei Neujahrsempfang

Ehrengast und Hauptrednerin war Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Die gebürtige Dortmunderin gilt als Powerfrau im schwarz-grünen Landeskabinett und begeisterte die CDU-Mitglieder mit ihrem Vortrag. Nur in NRW gebe es eine so hohe Dichte an Museen, Bibliotheken, Theater- und Konzerthäusern, sagte Brandes. Das Land greife diesen in der aktuellen Energiekrise finanziell ordentlich unter die Arme. Wichtig sei, dass die Hochschulen beste Rahmenbedingungen böten und junge Menschen gut ausgebildet würden. Mit Know-how in Investitionen in Köpfe müsse den Herausforderungen Klimawandel, Digitalisierung und demografischer Wandel begegnet werden, unterstrich die Ministerin. Der Bundestagsabgeordnete Klaus Wiener berichtete anschließend von seiner Arbeit in Berlin und im Wahlkreis. Angesichts der Energiekrise sei es von hoher Bedeutung, das Energieangebot zu erhöhen. Nur dann würden die Preise sinken. Die regierende Ampelkoalition falle allerdings mehr mit Streit statt mit guten Lösungen auf. Deutschland könne es besser, meint Wiener. Bürgermeister und CDU-Mann Christoph Schultz berichtete von „guten Entwicklung in der Stadt Erkrath“. 2023 werde kein leichtes Jahr, aber es werde weiter in die Infrastruktur investiert, damit Erkrath wieder ein Stück besser werde. „Die Kita Kempen wird fertig und der Bau des Gymnasiums am Neandertal, der Feuer- und Rettungswache, des Campus Sandheide und der Kita Sandheide starten“, so Schultz.