Vorträge in Hochdahl : Ökumenische Bildungswerk stellt Herbstprogramm vor

Vorträge in Hochdahl

Erkrath An jedem dritten Donnerstag des Monats gibt es Vorträge des Ökumenischen Bildungswerks. Bis einschließlich März 2023 stehen Themen und Teilnehmende nun fest.

Dennoch konnten von sechs Veranstaltungen immerhin vier in Präsenz durchgeführt werden, sogar die beiden Online-Termine waren erfolgreich. „Wenngleich dadurch die notwendigen Spenden leider ausblieben“, wie Jürgen Kahl bemerken musste. Zur Erinnerung: Die Veranstaltungen des ökumenischen bildungswerks werden kostenlos angeboten, daher sind Spenden ein wichtiger Teil der Finanzierung.

Auch das Thema des zweiten Termins am 20. Oktober ist von aktueller Brisanz. Andrew Schäfer, ein äußerst lebendiger Redner, befasst sich mit den Verschwörungstheorien. Für manche sind sie erst rund um die Corona-Pandemie aufgetaucht und stellen ein scheinbar neues Phänomen dar, doch Andrew Schäfer widerlegt diese These: Sie sind so alt wie unsere Gesellschaft. Jenseits dessen soll es im Vortrag um die Frage gehen, welche Gefahren von diesen Ideologen ausgehen und wie man ihnen begegnen kann.