Erkrath Neues Kinderparlament hat bereits jede Menge Pläne

Die Arbeitskreise kommen monatlich im Rathaus zusammen, um an eigenen Projekten und Vorschlägen für die Politik zu arbeiten. Die Sitzungen stehen allen interessierten Kindern und Jugendlichen offen, die eigene Ideen und Anregungen einbringen möchten. Die erste öffentliche Sitzung des Kinderparlamentes findet am Dienstag, 19. Dezember, von 16.30 bis 18 Uhr in der Stadthalle an der Neanderstraße statt.