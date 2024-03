Mobilität in Erkrath So muss ein barrierefreies Taxi aussehen

Seit vier Jahren arbeitet Izabella Dormagala als Pflegedienstleiterin im Rosenhof und hat direkt mit dem Aufbau des ambulanten Pflegedienstes begonnen. Inzwischen sind 35 Mitarbeiter für die Bewohner da, die trotz Pflegebedürftigkeit in ihren Wohnungen bleiben und nicht, wie das früher üblich war, auf die Pflegestation umziehen möchten. „Das wollte auch mein Mann nicht, als er pflegebedürftig wurde, und ich wollte das auch nicht,“ so Margarete Schmidt, die ihren Mann vor drei Jahren verlor. „Hier in meiner gewohnten Umgebung finde ich mich auch im Stockdunklen zurecht und mit dem Rollstuhl kann ich mich hier wunderbar allein bewegen,“ so Schmidt, die für viele Senioren steht, die wie sie in ihrer „angestammten Wohnung, ihrem Zuhause hier im Haus bleiben möchten,“ wie Falck von Hahn, Direktor des Rosenhof Hochdahl, bestätigt. „Die Ansprüche unserer Bewohnerinnen und Bewohner ändern sich und wir reagieren daher entsprechend,“ so der Direktor, der sich wie die Pflegedienstleiterin auch über das Großraum-Taxi von Abdelaziz Moulou freut, mit dem die Beförderung eines Rollstuhls möglich ist. Und das, ohne einen Krankentransport bezahlen zu müssen, sondern zu den üblichen Taxi-Tarifen.