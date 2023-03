Kultur in Erkrath Neuer Gemeinde-Flügel in Hochdahl weckt Lust auf Konzerte

Zu Beginn erklang das „Frühlingslied“ aus „Lieder ohne Worte“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Pfarrer Biskupek erläuterte, dass der Titel auf jenen Ort in Süd-London zurückzuführen ist, an dem sich Mendelssohn während der Kompositionsarbeit aufhielt. Es folgten drei spanische Tänze des polnischen Komponisten und Pianisten Moritz Moszkowski. Durch die intensive Pflege des vierhändigen Klavierspiels in den Bürgerhäusern des 19. Jahrhunderts verbreiteten sich die Tänze schnell und machten den Komponisten bekannt. Beschwingt wurden die „Russischen Tänze und Weisen“ des Ukrainers Sergej Bortkiewicz vorgetragen, nach England führten die „Sechs kurzen Tanzstücke“ aus der Feder von Alec Rowley. „Das Echo“ und „Schäfertanz“ von Carl Reinecke setzten den bunten Reigen fort. Reinecke konnte durch ein Stipendium bei Mendelssohn-Bartholdy studieren. Dieser ermöglichte ihm auch einen ersten Auftritt im Gewandhaus, wo er die Musik von Robert Schumann kennenlernte. Rhythmischen Abschluss bildeten „Rumba“ und „Lady of Brazil“ und als Zugabe „Scherzino“ von Thomas Arnold Johnson. Die Begeisterung der Kirchenmusiker und Organisten Christiane Morys und Ben-David Ungermann für den neuen Flügel wurde spürbar. Mit großer Leidenschaft und Sensibilität zeigten sie die gesamte Bandbreite des Instruments, mal temperamentvoll, mal gefühlvoll. Das weckte die Lust auf den Besuch weiterer Konzerte,