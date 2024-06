Streitthema Neuer Anlauf für Fernwärme-Preistransparenz

Vor dem Hintergrund der im Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Erkrath GmbH (Stand 18.12.2023) genannten Ziele insbesondere zur Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglichkeit pochen die im Fernwärme-Monopol gebundenen Hochdahler Kunden auf eine sozialverträgliche und missbrauchsfreie Preisgestaltung. Um beurteilen zu können, ob die Preisgestaltung der Stadtwerke in 2023 und den Folgejahren den Grundsätzen der Sozialverträglichkeit mit Wirtschaftlichkeit in der Betriebsführung und maßvoller Gewinnmarge tatsächlich entspricht, benötigten die an die Fernwärmeversorgung angeschlossenen Haushalte Informationen zu dem mit der Fernwärme erzielten Jahresergebnis, heißt es in dem Bürgerantrag.