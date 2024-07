Erkrath Neuer Ärger mit alten Kleidern

Geht da etwas nicht mit rechten Dingen zu an Altkleider-Containern im Stadtgebiet? Bürger beobachten, dass ein Transporter mit Wuppertaler Kennzeichen zum Beispiel häufig an den Containern an der Gruitener Straße stoppt, die Kästen aufschließt, deren Inhalt unter die Lupe nimmt und „sich nur die besten Sachen mitnimmt“, wie es in einem lokalen Internetforum heißt.