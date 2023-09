Service in Erkrath Neue „Nette Toilette“ nahe dem Bavierplatz

Bisher gab es diese vier Örtlichkeiten mit einem Siegel „Nette Toilette“: In Hochdahl betreiben die Gelateria San Marino am Hochdahler Markt 1, die Gaststätte Posthorn auf der Eisenstraße 2 und das Begegnungszentrum des Freundeskreises für Flüchtlinge, Beckhauser Straße 16G, eine „Nette Toilette“. In Unterfeldhaus steht das TerRafino im Tennis Club 82 e.V., Johannesberger Straße 98a, für Besucherinnen und Besucher zur Verfügung. Nun gibt es eine Möglichkeit am zentralen Platz der Stadt.