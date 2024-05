Einkaufen in Erkrath Neue Mitte soll mehr Publikum anziehen

Die Modeagentur Igel in der alten Gießerei läuft und das Brauhaus gegenüber sowieso – aber das war es dann auch schon mit den Publikumsmagneten in der Neuen Mitte in Alt-Erkrath, bedauert die Erkrather CDU. Sie wünscht sich für das denkmalgeschützte Areal der alten Papierfabrik mehr Leben und hat bei der Stadt eine entsprechende Änderung des Einzelhandelskonzepts beantragt.