Sicherheit in Erkrath Neue Fahrzeuge und Ehrenzeichen für die Feuerwehr

Das Land ehrt Angehörige der Feuerwehren für 25-, 35- sowie 40-jährige aktive Mitgliedschaft. Der Verband der Feuerwehren in NRW ehrt in Ergänzung dazu für 10-jährige, 40-jährige (und für jedes Folgejahrzehnt mehr) Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr. Die Kriterien sind eng gefasst und setzen langjährige Mitgliedschaft, eine geleistete Lebensrettungsmaßnahme oder ähnlich herausragende Leistungen voraus. Eine Ehrung als Anerkennung für besondere Leistungen bei den Freiwilligen ist nicht vorgesehen.