Neujahrsnacht in Erkrath Neue Dimension der Gewalt gegen Feuerwehrleute

Am Tag nach den Neujahrsangriffen mit Raketen und Kanonenschlägen auf Feuerwehrfrauen und -männer in Erkrath wird Kreisbrandmeister Torsten Schams sehr deutlich: „Der Beschuss von Einsatzkräften mit Feuerwerkskörpern stellt aus meiner Sicht eine neue Dimension von Gewalt gegen unsere Einsatzkräfte dar und wird auch von mir als Kreisbrandmeister auf das Schärfste verurteilt. Unsere Frauen und Männer werden zur Zielscheibe von Aggressionen, welche sich in den letzten Jahren wahrscheinlich durch den meines Erachtens nicht nachvollziehbaren Vertrauensverlust in das staatliche Handeln entwickelt hat.“ Schams erinnert daran, dass Gefahrenabwehr und Brandschutz vielerorts durch ehrenamtliche Kräfte sichergestellt ist. Dies werde durch derartige Angriffe nachhaltig in Frage gestellt. Der Kreisbrandmeister spricht davon, dass das bürgerschaftliche Engagement der Feuerwehrkräfte „von den eigenen Bürgerinnen und Bürgern sprichwörtlich mit Füßen getreten wird.“