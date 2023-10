Dauerbaustelle in Hochdahl Neue Brücke Haaner Straße kommt bald

Die Verzögerungen beim Brückenneubau hatten sich zwischenzeitlich zum Ärgernis in der Stadt ausgewachsen. Der marode Vorgänger war zunächst überraschend gesperrt und dann im Juni 2022 wegen irreparabler Schäden abgerissen worden. Die neue Brücke sollte nach den Sommerferien stehen. Doch der für Ende August anvisierte Fertigstellungstermin konnte nicht gehalten werden, weil der neue Brückenüberbau zwecks Langlebigkeit und Wetterfestigkeit zunächst noch an einem Stück beschichtet werden muss, was sich als technische Herausforderung für Beschichtungsunternehmen erwies. Im näheren Umkreis der herstellenden Firma hatte laut Kreisverwaltung lediglich ein Unternehmen die Möglichkeit, den Überbau an einem Stück beschichten zu lassen. Das früheste mögliche Zeitfenster dafür lag in den beiden ersten Oktoberwochen.