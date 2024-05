Wechsel im Rathaus Neue Beigeordnete ist jetzt offiziell im Amt

Erstmals ist in Erkrath eine Frau in die Stadtspitze aufgerückt. Zum 1. Mai hat Carola Beck ihren Dienst als neue technische Beigeordnete der Stadt Erkrath angetreten und arbeitet damit Seite an Seite mit Bürgermeister und Kämmerer. Der Stadtrat hatte die 56-Jährige in seiner März-Sitzung in das Amt gewählt, da Vorgänger Fabian Schmidt in den Ruhestand gewechselt war. Mit Übergabe der Ernennungsurkunde durch Bürgermeister Christoph Schultz übernahm die erfahrene Ingenieurin nun offiziell die Leitung des Geschäftsbereichs Stadtplanung, Bauen und Umwelt mit rund zweihundert Beschäftigten.