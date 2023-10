Erkrath/Unterbach Neue Ausstellung und Kunstmeile

In diesem Sommer entstanden viele kleine Aquarelle und Zeichnungen, die ihr bis dahin verborgenes künstlerisches Talent zeigten. Wesentlich früher, aber ebenfalls in Irland machte Anja Saal ihre erste Begegnung mit der Kunst des keramischen Gestaltens. Die Familie war mit irischen Keramikern befreundet und Anja hatte schon als Kind Gelegenheit, Ferientage bei den Keramikkünstlern zu verbringen. Mit dem ersten Rauchbrand ihrer Skulpturen in einem einfachen Fass mit Sägemehl fing es an, und die Faszination für das Gestalten mit dem Werkstoff Ton und die spannende Gestaltung der Oberfläche durch das Feuer hält bis heute an.